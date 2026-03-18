18.03.2026 20:25





В Грузии на улицах и в жилых районах участились проверки миграционной службы. Всё чаще об этом сообщают пользователи из Батуми, хотя есть единичные случаи в Тбилиси и Кутаиси. Сотрудники ведомства проверяют наличие документов, легальные сроки пребывания иностранца в стране и даже наличие страховки.



Напомню, что требования обязательного ношения паспорта или документов в Грузии нет. Обычно бывает достаточно показать фото паспорта. Один спорный момент, который часто вызывает волнение у проверяемых, - сотрудники полиции или миграционной службы делают фото и отправляют данные на проверку. Обычно все соглашаются на подобные действия, но было пару случаев, когда люди отказывались и это вызывало раздражение у проверяющих.



Отдельный момент касается страховки, которая по закону для иностранцев с 1 января 2026 года обязательна на весь срок пребывания в Грузии. Её проверяли обычно только авиакомпании при посадке, а вот теперь начали и внутри страны. Санкций и штрафов за это пока не фиксировалось, но сам факт есть.



Рекомендую в общении с сотрудниками полиции и миграционной службы сохранять спокойствие, быть вежливыми, а в случае необходимости попросить предоставить услуги переводчика.



В этом году миграционная служба задержала и депортировала уже более 300 иностранных граждан. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что всего из страны будут высланы более 4000 человек, нарушающих режим пребывания.





