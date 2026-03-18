Гражданам Грузии будет нужно внести залог в $15 тыс при подаче заявления на визу США

18.03.2026 20:38





Администрация Трампа объявила, что граждане 50 стран должны будут внести залог в размере 15 000 долларов США при подаче заявления на визу для посещения Соединенных Штатов.



Представители Госдепартамента, говорившие на условиях анонимности, сообщили Reuters, что в список добавлены 12 стран, включая Грузию, в основном африканские страны.



В программу внесения залога за визу добавлены следующие страны: Грузия, Камбоджа, Эфиопия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские острова и Тунис.



Расширенная программа внесения залога за визу, которая требует от иностранных граждан внесения 15 000 долларов США для получения как деловой (B1), так и туристической (B2) визы, вступит в силу 2 апреля.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





