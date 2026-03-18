МИД РФ выразил соболезнования в связи с кончиной Патриарха всея Грузии
18.03.2026 20:08
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова начала брифинг в Москве со слов соболезнования в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
«Я начну со слов соболезнований вам, через ваше средство массовой информации, и тем гражданам Грузии — и не только гражданам Грузии, но и тем, кто представляет народ Грузии в разных точках мира, которые сопереживают в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II»,— сказала Захарова.
Она отметила, что знает, с какой теплотой и с какой особой духовной заботой грузинский народ «относится к своей религии, к своей истории, потому что это важная часть истории и культуры».
«Конечно, слова сочувствия прозвучат и со стороны российских официальных лиц. Святейший Патриарх Кирилл уже выразил соболезнование. Были произнесены чрезвычайно глубокие слова. Со своей стороны также хотела бы сказать о наших соболезнованиях», — заявила Мария Захарова.
