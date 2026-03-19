Кобахидзе получил от Реджепа Тайипа Эрдогана письмо с соболезнованиями в связи со смертью Католикоса-Патриарха

19.03.2026 10:40





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил премьер-министру Ираклию Кобахидзе письмо с соболезнованиями в связи со смертью Католикоса-Патриарха Грузии.



Информацию об этом распространяет администрация правительства.



По их данным, президент Турции выражает соболезнования премьер-министру Грузии, Православной Церкви и грузинскому народу.



«Уважаемый премьер-министр, с глубокой скорбью я узнал, что ночью 17 марта скончался Его Святейшество, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. От имени турецкого народа и от себя выражаю искренние соболезнования семье покойного, вашему превосходительству, Православной Церкви и грузинскому народу», - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.



Католикос-Патриарх всей Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет, в связи с его смертью в Грузии объявлен траур. Патриарх будет похоронен в воскресенье, 22 марта, в Сионском соборе.





