Совет духовенства езидов отменяет торжественную церемонию «Клоча Саре Сале» в связи с кончиной Патриарха Илии II


19.03.2026   11:30


Совет духовенства езидов Грузии выражает глубокое сожаление в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшества и Блаженства Илии II.

Об этом говорится в заявлении, распространённом Советом духовенства езидов.

«Это является огромной утратой для всей нашей страны и грузинского народа. Его деятельность была символом духовного возрождения, мира и единства страны.

Мы выражаем соболезнования Грузинской православной церкви, членам Святого Синода, духовенству, пастве и всей Грузии.

Совет духовенства езидов Грузии отменяет торжественную церемонию »Клоча Саре Сале»», — говорится в заявлении Совета духовенства езидов Грузии.


