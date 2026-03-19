Совет духовенства езидов отменяет торжественную церемонию «Клоча Саре Сале» в связи с кончиной Патриарха Илии II
19.03.2026 11:30
Совет духовенства езидов Грузии выражает глубокое сожаление в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшества и Блаженства Илии II.
Об этом говорится в заявлении, распространённом Советом духовенства езидов.
«Это является огромной утратой для всей нашей страны и грузинского народа. Его деятельность была символом духовного возрождения, мира и единства страны.
Мы выражаем соболезнования Грузинской православной церкви, членам Святого Синода, духовенству, пастве и всей Грузии.
Совет духовенства езидов Грузии отменяет торжественную церемонию »Клоча Саре Сале»», — говорится в заявлении Совета духовенства езидов Грузии.
