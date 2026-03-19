МИД Грузии разъясняет изменения в решении США по визам

19.03.2026 13:05





Министерство иностранных дел Грузии заявило, что решение США о введении гарантийного депозита при выдаче неиммиграционных виз для граждан Грузии, к сожалению, связано с высоким уровнем нарушений визовой политики США со стороны граждан Грузии, о чём было разъяснено американской стороной.



Внешнеполитическое ведомство призывает граждан Грузии строго соблюдать визовые правила США.



«Известна жёсткая иммиграционная политика администрации президента Дональда Трампа, что отражается в конкретных шагах. Это решение также является частью ужесточённой иммиграционной политики. Соответственно, призываем граждан Грузии строго соблюдать визовые регуляции США и не нарушать действующий визовый режим, что даст Грузии возможность продолжить работу с американской стороной по данному вопросу», — заявили в МИД Грузии.



Отмечается, что США расширили программу визового залога ещё на 12 стран, среди которых есть и Грузия.





