Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Грузии разъясняет изменения в решении США по визам


19.03.2026   13:05


Министерство иностранных дел Грузии заявило, что решение США о введении гарантийного депозита при выдаче неиммиграционных виз для граждан Грузии, к сожалению, связано с высоким уровнем нарушений визовой политики США со стороны граждан Грузии, о чём было разъяснено американской стороной.

Внешнеполитическое ведомство призывает граждан Грузии строго соблюдать визовые правила США.

«Известна жёсткая иммиграционная политика администрации президента Дональда Трампа, что отражается в конкретных шагах. Это решение также является частью ужесточённой иммиграционной политики. Соответственно, призываем граждан Грузии строго соблюдать визовые регуляции США и не нарушать действующий визовый режим, что даст Грузии возможность продолжить работу с американской стороной по данному вопросу», — заявили в МИД Грузии.

Отмечается, что США расширили программу визового залога ещё на 12 стран, среди которых есть и Грузия.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна