МИД Грузии разъясняет изменения в решении США по визам
19.03.2026 13:05
Министерство иностранных дел Грузии заявило, что решение США о введении гарантийного депозита при выдаче неиммиграционных виз для граждан Грузии, к сожалению, связано с высоким уровнем нарушений визовой политики США со стороны граждан Грузии, о чём было разъяснено американской стороной.
Внешнеполитическое ведомство призывает граждан Грузии строго соблюдать визовые правила США.
«Известна жёсткая иммиграционная политика администрации президента Дональда Трампа, что отражается в конкретных шагах. Это решение также является частью ужесточённой иммиграционной политики. Соответственно, призываем граждан Грузии строго соблюдать визовые регуляции США и не нарушать действующий визовый режим, что даст Грузии возможность продолжить работу с американской стороной по данному вопросу», — заявили в МИД Грузии.
Отмечается, что США расширили программу визового залога ещё на 12 стран, среди которых есть и Грузия.
