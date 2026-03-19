Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале снизился на 6,9%

19.03.2026 14:59





В январе-феврале 2026 года внешнеторговый оборот Грузии составил 3,5 млрд долларов, что на 6,9% ниже показателя аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).



Экспорт за отчетный период увеличился на 22,9% и превысил 1 млрд долларов. Импорт снизился на 15,4% – до 2,48 млрд долларов. Отрицательное сальдо торговли составило 1,45 млрд долларов (41,5% от общего оборота).



Лидером грузинского экспорта по-прежнему остаются легковые автомобили – $216 млн, однако по сравнению с прошлым годом показатель сократился на 24%, что связано прежде всего со снижением реэкспорта автомобилей в направлении Кыргызстана.



Вторую позицию занимают руды и концентраты драгоценных металлов – $126 млн, что на 217% больше, чем годом ранее. Третье место заняли нефть и нефтепродукты – $93 млн, где зафиксирован рост на 480%.



Резкое увеличение экспорта нефтепродуктов связано с началом работы нефтеперерабатывающего завода в Кулеви. После его запуска в структуре импорта активизировались поставки сырой нефти, а в экспортной статистике появились нефтепродукты.



Среди других крупных экспортных товаров:

спиртные напитки – $35 млн (+20%);

фундук и другие орехи – $34 млн (+84%);

ферросплавы – $32 млн (+93%);

натуральные вина – $32 млн (+10%);

медные руды и концентраты – $30 млн (+117%);

минеральные воды – $28 млн (+11%);

сладкие газированные напитки – $26 млн (+43%).

В то же время сокращение импорта во многом объясняется эффектом высокой базы прошлого года. В 2025 году в статистике был отражен разовый импорт произведений искусства на сумму $481 млн. В оппозиции связывали это с эвакуацией в Грузию коллекции миллиардера основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили на фоне западных санкций.



Кроме того, за отчетный период значительно сократился импорт легковых автомобилей, а также природного газа.



В статистике особо примечательны данные по импорту микрочипов – рост составил 1372%.



Крупнейшие импортные товары Грузии в январе-феврале:

Легковые автомобили – $333 млн (снижение на 37% по сравнению с прошлым годом);

Нефть и нефтепродукты – $209 млн (рост на 3%);

Природный газ – $135 млн (снижение на 7%);

Медикаменты – $117 млн (рост на 23%);

Смартфоны – $50 млн (рост на 21%);

Сырая нефть и нефтепродукты – $49 млн (в аналогичном периоде прошлого года импорт не фиксировался);

Арматура – $38 млн (рост на 53%);

Диоды, транзисторы и полупроводники (микрочипы) – $38 млн (рост на 1372%);

Медные руды и концентраты – $32 млн (рост на 149%);

Электроэнергия – $30 млн (рост на 51%).

Прочие товары составили $1,46 млрд, что на 22% меньше, чем годом ранее.



Тремя крупнейшими экспортерами продукции из Грузии за отчетный период стали Китай ($147,1 млн), Кыргызстан ($105,9 млн) и Азербайджан ($95,1 млн).



Главные импортеры – Турция ($415,6 млн), Россия ($326,3 млн) и Китай ($310,7 млн ​​).



На страны СНГ приходится 49,3% грузинского экспорта и 23,8% экспорта, на Евросоюз – 12,2% и 24% соответственно.





