|
|
|
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале снизился на 6,9%
19.03.2026 14:59
В январе-феврале 2026 года внешнеторговый оборот Грузии составил 3,5 млрд долларов, что на 6,9% ниже показателя аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
Экспорт за отчетный период увеличился на 22,9% и превысил 1 млрд долларов. Импорт снизился на 15,4% – до 2,48 млрд долларов. Отрицательное сальдо торговли составило 1,45 млрд долларов (41,5% от общего оборота).
Лидером грузинского экспорта по-прежнему остаются легковые автомобили – $216 млн, однако по сравнению с прошлым годом показатель сократился на 24%, что связано прежде всего со снижением реэкспорта автомобилей в направлении Кыргызстана.
Вторую позицию занимают руды и концентраты драгоценных металлов – $126 млн, что на 217% больше, чем годом ранее. Третье место заняли нефть и нефтепродукты – $93 млн, где зафиксирован рост на 480%.
Резкое увеличение экспорта нефтепродуктов связано с началом работы нефтеперерабатывающего завода в Кулеви. После его запуска в структуре импорта активизировались поставки сырой нефти, а в экспортной статистике появились нефтепродукты.
Среди других крупных экспортных товаров:
спиртные напитки – $35 млн (+20%);
фундук и другие орехи – $34 млн (+84%);
ферросплавы – $32 млн (+93%);
натуральные вина – $32 млн (+10%);
медные руды и концентраты – $30 млн (+117%);
минеральные воды – $28 млн (+11%);
сладкие газированные напитки – $26 млн (+43%).
В то же время сокращение импорта во многом объясняется эффектом высокой базы прошлого года. В 2025 году в статистике был отражен разовый импорт произведений искусства на сумму $481 млн. В оппозиции связывали это с эвакуацией в Грузию коллекции миллиардера основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили на фоне западных санкций.
Кроме того, за отчетный период значительно сократился импорт легковых автомобилей, а также природного газа.
В статистике особо примечательны данные по импорту микрочипов – рост составил 1372%.
Крупнейшие импортные товары Грузии в январе-феврале:
Легковые автомобили – $333 млн (снижение на 37% по сравнению с прошлым годом);
Нефть и нефтепродукты – $209 млн (рост на 3%);
Природный газ – $135 млн (снижение на 7%);
Медикаменты – $117 млн (рост на 23%);
Смартфоны – $50 млн (рост на 21%);
Сырая нефть и нефтепродукты – $49 млн (в аналогичном периоде прошлого года импорт не фиксировался);
Арматура – $38 млн (рост на 53%);
Диоды, транзисторы и полупроводники (микрочипы) – $38 млн (рост на 1372%);
Медные руды и концентраты – $32 млн (рост на 149%);
Электроэнергия – $30 млн (рост на 51%).
Прочие товары составили $1,46 млрд, что на 22% меньше, чем годом ранее.
Тремя крупнейшими экспортерами продукции из Грузии за отчетный период стали Китай ($147,1 млн), Кыргызстан ($105,9 млн) и Азербайджан ($95,1 млн).
Главные импортеры – Турция ($415,6 млн), Россия ($326,3 млн) и Китай ($310,7 млн ).
На страны СНГ приходится 49,3% грузинского экспорта и 23,8% экспорта, на Евросоюз – 12,2% и 24% соответственно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна