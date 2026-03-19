Движение автомобилей на территории, прилегающей к собору Святой Троицы ограничено

19.03.2026 15:52





По данным Министерства внутренних дел, в связи со смертью Католикоса-Патриарха Грузии Илии II, движение автомобилей на территории, прилегающей к собору Святой Троицы ограничено. Что касается пешеходов, то, по данным ведомства, они смогут подняться от станции метро «Авлабари» до собора Святой Троицы по улице Месхишвили и спуститься затем по улице Гонашвили.



«Движение транспорта запрещено: от площади Авлабари на улицах Месхишвили и Гонашвили в направлении собора Святой Троицы; от подъема Бараташвили в направлении улицы Цурцумия; от улицы Ахвледиани в направлении улицы Самрекло; от улицы Саингило в направлении улицы Гумбри; от улиц Горького и Бухаидзе в направлении улицы Самрекло; от улицы Цурцумия в направлении улицы Гурджаанской.



Передвижение также запрещено в направлении улиц Месхишвили и Гонашвили от улиц Дманиси, Вахтанга Шестого, Авлабари, Ирбахи и Цискари.



Что касается пешеходов, они смогут подняться от станции метро Авлабари до собора Святой Троицы по улице Месхишвили и вернуться по улице Гонашвили», - говорится в заявлении.



Заявление в связи с ограничениями передвижения сделала и патриархия, призывая духовенство передвигаться по указанной полицией территории пешком.



Для справки, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В Грузии в связи со смертью Илии II объявлен траур. Патриарх будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.





