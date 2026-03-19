Гегелия: Очень печально, что гражданам Грузии становится все труднее получить визу в США

19.03.2026 16:41





Очень печально видеть, что гражданам Грузии становится все труднее получить визу в Соединенные Штаты Америки - то, что «Грузинская мечта» уничтожила отношения с Америкой, конечно, является одной из причин, по которой Грузия сегодня оказалась в этом очень прискорбном и позорном списке, - заявил один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Григол Гегелия.



«Очень печально видеть, что гражданам Грузии становится еще труднее получить визу в Соединенные Штаты Америки. С одной стороны, это, ясно, вызвано миграционной динамикой и той негативной практикой, которая сформировалась в течение лет, когда граждане Грузии остаются в том или ином государстве и после истечения срока действия своей визы, но с другой стороны, мы должны четко понимать, что это также обусловлено дипломатическими и политическими причинами, и виновность в этом, разумеется, режима «Грузинской мечты». Подтверждением этого является то, что Грузия - единственное государство из этого региона, попавшее в этот печальный список, и там нет хотя бы Армении или Азербайджана, что еще раз напоминает нам, что важную роль имеют дипломатические причины, в том числе и в этом направлении. Именно поэтому важно замещение этого режима демократически такого типа режимом, который, наоборот, будет находиться в стратегическом партнерстве с США и остальным цивилизованным миром. То, что «Грузинская мечта» уничтожила отношения с Америкой, безусловно, является одной из причин того, что Грузия сегодня оказалась в этом очень прискорбном и позорном списке», - заявил Григол Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





