Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гегелия: Очень печально, что гражданам Грузии становится все труднее получить визу в США


19.03.2026   16:41


Очень печально видеть, что гражданам Грузии становится все труднее получить визу в Соединенные Штаты Америки - то, что «Грузинская мечта» уничтожила отношения с Америкой, конечно, является одной из причин, по которой Грузия сегодня оказалась в этом очень прискорбном и позорном списке, - заявил один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Григол Гегелия.

«Очень печально видеть, что гражданам Грузии становится еще труднее получить визу в Соединенные Штаты Америки. С одной стороны, это, ясно, вызвано миграционной динамикой и той негативной практикой, которая сформировалась в течение лет, когда граждане Грузии остаются в том или ином государстве и после истечения срока действия своей визы, но с другой стороны, мы должны четко понимать, что это также обусловлено дипломатическими и политическими причинами, и виновность в этом, разумеется, режима «Грузинской мечты». Подтверждением этого является то, что Грузия - единственное государство из этого региона, попавшее в этот печальный список, и там нет хотя бы Армении или Азербайджана, что еще раз напоминает нам, что важную роль имеют дипломатические причины, в том числе и в этом направлении. Именно поэтому важно замещение этого режима демократически такого типа режимом, который, наоборот, будет находиться в стратегическом партнерстве с США и остальным цивилизованным миром. То, что «Грузинская мечта» уничтожила отношения с Америкой, безусловно, является одной из причин того, что Грузия сегодня оказалась в этом очень прискорбном и позорном списке», - заявил Григол Гегелия.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна