В память о Католикосе-Патриархе Грузии на дворце парламента размещен баннер Илии II

19.03.2026 17:31





В память о Католикосе-Патриархе Грузии на здании дворца парламента размещен баннер Илии II.



По решению Государственной комиссии под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, баннеры Патриарха будут также размещены на административных зданиях в масштабе страны.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В Грузии в связи со смертью Илии II объявлен траур. Патриарх будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.





