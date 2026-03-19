В память о Католикосе-Патриархе Грузии на дворце парламента размещен баннер Илии II
19.03.2026 17:31
В память о Католикосе-Патриархе Грузии на здании дворца парламента размещен баннер Илии II.
По решению Государственной комиссии под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, баннеры Патриарха будут также размещены на административных зданиях в масштабе страны.
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В Грузии в связи со смертью Илии II объявлен траур. Патриарх будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.