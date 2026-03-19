Журналист Гурам Рогава рассказал европарламентариям о положении с правами человека в Грузии

19.03.2026





Грузинский журналист Гурам Рогава, который в конце 2024 года во время проевропейских акций стал жертвой нападения со стороны правоохранителей и получил тяжёлые травмы, 19 марта выступил в Европейском парламенте на заседании подкомитета по правам человека, проходившем в Брюсселе.



Во время онлайн-включения журналист призвал евродепутатов поддержать демократические институты, свободу СМИ и права человека в Грузии:



«Я всегда верил, что роль журналистики очень важна… показывать правду, даже если она неудобна для тех, кто находится у власти. Но сегодня в Грузии заниматься этим стало крайне опасно. Мой случай уже используется на международном уровне как пример насилия против журналистов в стране».



Гурам Рогава также отметил, что дела около 70 журналистов, пострадавших — как физически, так и иным образом — во время проевропейских акций, до сих пор не расследованы:



«Врачи говорят, что это чудо, что я вообще остался жив… Формально у меня есть статус потерпевшего, но на деле это ничего не значит. Я запросил записи с камер видеонаблюдения. Мне сказали, что у сотен камер одновременно возникли технические проблемы. Вы в это верите? Я убеждён, что полицейские получали приказы от «Грузинской мечты». Моя история не уникальна. Во время тех протестов более 70 журналистов получили повреждения, были задержаны или им препятствовали в работе. Это не случайное насилие. Это сигнал нам, грузинским журналистам: если мы будем показывать реальность, мы больше не сможем чувствовать себя в безопасности в собственной стране».





На заседании подкомитета по правам человека 19 марта также выступила исследователь Центра изучения европейской политики Тинатин Ахвледиани. Она обратила внимание евродепутатов на законы, недавно принятые «Грузинской мечтой», и отметила, что они нарушают права человека, свободу выражения, собраний и равенства:



«Мирным протестующим противостоят с применением насилия, людей арестовывают лишь за выражение мнения. Политический плюрализм стал мишенью. Большинство лидеров оппозиции остаются в тюрьме. Растёт число случаев политического преследования, пыток и бесчеловечного обращения. Судебная система больше не является независимой, в стране отсутствуют свободные и справедливые судебные процессы», - заявила Тинатин Ахвледиани.



Она призвала Европейский союз предпринять более решительные шаги:



«У ЕС есть опыт поддержки обществ в условиях захвата государства, в Беларуси и других странах, и сейчас этот опыт должен быть использован для поддержки гражданского общества, основы демократии в Грузии. И ЕС должен сделать это быстро. Думаю, мы уже достаточно ждали. ЕС должен продолжать чётко проводить границу между правительством и народом… Грузинское общество остаётся проевропейским, люди выходят на улицы, защищая демократические ценности, ценой очень высокого риска. Мы видели насилие. Грузинский народ не заслуживает забвения, и Грузию нельзя забывать. Потому что в конечном счёте речь идёт не только о Грузии. Речь идёт о защите ценностей, на которых основан Европейский союз. Речь идёт о видении расширения ЕС».





На заседании подкомитета по правам человека Европарламента 19 марта было отмечено, что важно изучить последние события, связанные с ситуацией с правами человека в Грузия, в частности положение задержанных во время проевропейских акций, а также вызовы, стоящие перед независимостью судебной системы и СМИ.



Напомним, 12 марта Европарламент принял критическую резолюцию, в которой призывал власти Грузия освободить из-под стражи оппозиционного политика Элене Хоштария. В резолюции «осуждается преследование оппозиции и активистов» и содержится требование «немедленного и безусловного освобождения» и других задержанных.



Европарламент также призывает грузинские власти «отменить ограничительные законы», а также «независимого и прозрачного расследования обвинений в ненадлежащем обращении с задержанными и злоупотреблении национальным законодательством».



Этой же резолюцией Европарламент вновь призывает страны Европейский союз ввести целевые финансовые санкции в отношении лиц, «ответственных за политически мотивированное преследование».





