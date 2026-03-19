В январе-феврале Китай был крупнейшй страной - экспортером Грузии

По данным Национальной службы статистики Грузии, в январе–феврале 2026 года доля десяти крупнейших стран-партнёров в экспорте Грузия составила 72,1%.



В тройку крупнейших экспортных партнёров входят:



• Китай — 147,1 млн долларов США (1-е место),



• Киргизия — 105,9 млн долларов США (2-е место),



• Азербайджан — 95,1 млн долларов США (3-е место).



Что касается импорта, в январе–феврале 2026 года доля десяти крупнейших стран-партнёров составила 69,1% от общего объёма импорта.



В первую тройку входят:



• Турция — 415,6 млн долларов США,



• Россия — 326,3 млн долларов США,



• Китай — 310,7 млн долларов США.



Согласно отчёту ведомства, в январе–феврале 2026 года среди товарных групп первое место в экспорте заняли легковые автомобили — 216,3 млн долларов США, что составляет 21,1% всего экспорта.



Второе место занимают руды и концентраты драгоценных металлов — 125,6 млн долларов США, третье — нефть и нефтепродукты — 93,3 млн долларов США.



Крупнейшей импортной товарной группой в январе–феврале 2026 года также стали легковые автомобили — 332,7 млн долларов США (13,4% всего импорта).



На втором месте — нефть и нефтепродукты (209,0 млн долларов США), на третьем — нефтяные газы и другие газообразные углеводороды (134,7 млн долларов США).







