В январе-феврале Китай был крупнейшй страной - экспортером Грузии
19.03.2026 19:26
По данным Национальной службы статистики Грузии, в январе–феврале 2026 года доля десяти крупнейших стран-партнёров в экспорте Грузия составила 72,1%.
В тройку крупнейших экспортных партнёров входят:
• Китай — 147,1 млн долларов США (1-е место),
• Киргизия — 105,9 млн долларов США (2-е место),
• Азербайджан — 95,1 млн долларов США (3-е место).
Что касается импорта, в январе–феврале 2026 года доля десяти крупнейших стран-партнёров составила 69,1% от общего объёма импорта.
В первую тройку входят:
• Турция — 415,6 млн долларов США,
• Россия — 326,3 млн долларов США,
• Китай — 310,7 млн долларов США.
Согласно отчёту ведомства, в январе–феврале 2026 года среди товарных групп первое место в экспорте заняли легковые автомобили — 216,3 млн долларов США, что составляет 21,1% всего экспорта.
Второе место занимают руды и концентраты драгоценных металлов — 125,6 млн долларов США, третье — нефть и нефтепродукты — 93,3 млн долларов США.
Крупнейшей импортной товарной группой в январе–феврале 2026 года также стали легковые автомобили — 332,7 млн долларов США (13,4% всего импорта).
На втором месте — нефть и нефтепродукты (209,0 млн долларов США), на третьем — нефтяные газы и другие газообразные углеводороды (134,7 млн долларов США).
