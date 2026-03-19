Александр Лукашенко помиловал 250 политзаключенных

19.03.2026 21:30





После визита американской делегации президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 250 политзаключенных. Об этом сообщили белорусские государственные СМИ со ссылкой на пресс-службу президента.



Согласно информации, президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 250 политзаключенных «на основании принципа гуманизма».



В белорусских оппозиционных СМИ распространилась информация о том, что 15-20 из освобожденных могут быть перевезены в Вильнюс, а остальным разрешат остаться в Беларуси.



Информация об освобождении политических заключенных распространилась после визита специального представителя США по вопросам Беларуси Джона Коула в Беларусь и его встречи с Лукашенко 19 марта.





