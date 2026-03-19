Илия Второй будет похоронен в Сионском соборе слева от алтаря

Согласно решению Священного Синода, Его Святейшество будет похоронен в Сионском кафедральном соборе, не во дворе, а внутри храма. Это необходимо уточнить, поскольку там покоятся все без исключения патриархи ХХ века, – заявил в беседе с «Интерпрессньюс» священнослужитель собора Троицы, протоиерей Теймураз. По словам протоиерея, специалисты изучили внутреннее пространство собора, и сейчас ведутся подготовительные работы.



«Сегодня, как всем известно, местоблюститель Патриархии Грузии, митрополит Шио и несколько других архиереев, а также несколько специалистов осмотрели место, разметили, и теперь оно будет подготовлено. Поскольку храм является старинным архитектурным сооружением, уложены плиты, и это не обычная могила, необходимо провести специальные работы, чтобы все было сохранно.



С момента обретения автокефалии все без исключения были похоронены в Сиони. Некоторые слева, некоторые справа (Илию II было решено похоронить слева). Несколько патриархов похоронены прямо перед амвоном. Два патриарха - рядом с колоннами», - отметил протоиерей.





