США сняли санкции с Минфина Беларуси, двух белорусских банков и «Беларуськалия»

19.03.2026





Соединенные Штаты объявили о снятии санкций с Министерства финансов Беларуси, двух белорусских банков и производителя калийных удобрений «Беларуськалий». Об этом сообщил спецпосланник США Джон Коул по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. «США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. США также приняли решение о том, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании — Белорусская калийная компания и «Беларуськалий»», — сказал он (цитата по БЕЛТА).



Помимо санкционной повестки, стороны обсудили возможный визит Лукашенко в США для участия в заседаниях Совета мира. Коул отметил, что президент Дональд Трамп регулярно высказывается о белорусском коллеге в позитивном ключе, называя его «очень хорошим другом и уважаемым мировым лидером». Отдельное внимание на переговорах уделили ситуации на Ближнем Востоке. По словам Коула, для Вашингтона «очень ценно» мнение Лукашенко по этому вопросу, поскольку оно отличается от оценок, распространенных на Западе. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что, несмотря на «определенные ошибки» со стороны США, он по-прежнему остается сторонником Трампа.



19 марта Лукашенко также помиловал 250 политзаключенных. Как сообщила правозащитная организация «Вясна», 15 из освобожденных депортированы, 235 останутся в Беларуси. В пресс-службе президента РБ подчеркнули, что при принятии решения он руководствовался принципом гуманизма и учитывал обращения родственников осужденных, а также мнение специальной комиссии под руководством генпрокурора.



В феврале 2025 года The New York Times сообщала, что США и Беларусь могут заключить «большую сделку»: Минск освободит «множество» политических заключенных, включая видных оппозиционеров, а Вашингтон взамен ослабит санкции против белорусских банков и производителей калия.



Первые реальные шаги последовали осенью. В сентябре 2025-го Коул на встрече с Лукашенко в Минске объявил о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа» (официально перевозчик был исключен из санкционного списка SDN OFAC Минфина США в ноябре). Лукашенко тогда помиловал 52 политзаключенных.



В декабре прошлого года Коул вновь приехал в Минск и объявил о снятии санкций с белорусской калийной отрасли — одного из ключевых источников валютных поступлений для Минска. В ответ Лукашенко выпустил из тюрем еще 123 человека, осужденных по обвинениям в «экстремизме», «терроризме» и «шпионаже».





