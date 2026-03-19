Freedom Hous: В 2025 году рейтинг Грузии сократился на 4 пункта

19.03.2026 20:44





В 2025 году рейтинг Грузии упал на 4 пункта, что стало самым большим падением в Евразийском регионе, говорится в отчете Freedom House.



«Масштабные протесты против правительства в Грузии, начавшиеся в 2024 году, продолжались в 2025 году, несмотря на то, что демонстранты сталкивались с применением непропорциональной силы и ненадлежащим обращением со стороны полиции. Оппоненты правящей партии «Грузинская мечта» подвергались физическим нападениям, ущемлению и новым законодательным ограничениям, направленным на помехи участию оппозиционных партий и гражданского общества в публичных делах. Рейтинг страны сократился на 4 пункта», - говорится в отчете.



«В Грузии профессора, критически настроенные к правительству, оказались перед риском увольнения с должности, что является частью более широких усилий правящей партии «Грузинская мечта» расширить свой политический контроль над системой образования. Дополнительно правительство «Грузинской мечты» создало парламентскую комиссию для расследования в отношении членов оппозиции и арестовало тех, кто отказывался участвовать, а некоторых приговорило к заключению по вымышленным или сфабрикованным обвинениям. Эти меры внесли вклад в снижение рейтинга Грузии на 4 пункта за год, что является самым большим падением в Евразийском регионе», - говорится в отчете.



По уровню политических прав и гражданских свобод худшее снижение, чем у Грузии (потерявшей 4 балла) в 2025 году только у Гвинеи-Бисау (8 баллов), Танзании ( 7 баллов), Буркина-Фасо (5 баллов), Сальвадора (5 баллов) и Мадагаскара (5 баллов).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





