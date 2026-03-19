Гарегин II, предположительно, не сможет приехать на похороны Илии II

19.03.2026 18:20





Армения примет участие в церемонии похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II «на самом высоком уровне». Об этом журналистам заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



«Сейчас мы обсуждаем формат участия», — отметил он.



Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, считает ли он, что Католикос всех армян Гарегин II должен присутствовать на церемонии, Пашинян сказал: «Я не признаю Ктрича Нерсисяна (Гарегина II) Католикосом всех армян».



Ранее стало известно, что Пашинян позвонил премьер-министру Грузии и лично выразил соболезнования в связи с кончиной патриарха.



О том, что Гарегин II хочет приехать на похороны, сообщил журналистам митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз Пачуашвили.



«Патриарх Армении хочет приехать, у них были очень близкие отношения — прежде всего исторические. Однако в самой Армении сейчас серьёзная нестабильность, и патриарха не выпускают из страны. Мы направили специальное приглашение, и если его отпустят, он приедет», — сказал Пачуашвили.



14 февраля адвокат Ара Зограбян сообщил о возбуждении уголовного дела против Гарегина II по обвинению в воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим епископом Арманом Сарояном. По словам Зограбяна, накануне Епископского собрания в Австрии (16–19 февраля) Католикосу был запрещён выезд из Армении.



Противостояние церкви и власти в Армении продолжается. В заключении оказались архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртич Прошян и еще более десяти клириков. А в январе 2026 года премьер-министр Никол Пашинян объявил о начале процесса реформирования церкви и создании для этого «координационного совета» епископов. Первым пунктом в плане Пашиняна является отстранение католикоса Гарегина II.





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх умер в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур, который продлится до дня похорон включительно. Илия II будет похоронен в тбилисском кафедральном соборе Сиони 22 марта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





