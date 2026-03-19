Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Патриарх Иерусалимский Феофил III направил письмо с соболезнованиями владыке Шио


19.03.2026   19:45


Патриарх Иерусалимский Феофил III направил соболезнование местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Сенакскому и Чхороцкуйскому Шио, в связи с кончиной Католикоса-Патриарха Илии II.

Как отмечается в письме, из-за военного кризиса Патриарх Иерусалимский не может лично присутствовать на церемонии похорон и направит своего представителя — архиепископа Андрианупольского, владыку Нектария.

«Мы от всего сердца выражаем соболезнования святой пастве и всей Грузинская православная церковь в связи с кончиной Его Святейшества и Блаженства. Его служение навсегда останется светлым и непреходящим примером.

Мы не можем лично присутствовать из-за военного кризиса и направляем в качестве нашего представителя Высокопреосвященнейшего архиепископа Андрианупольского, владыку Нектария, экзарха нашего Патриархата в Константинополе. Просим Ваше Святейшество, достойных членов Святого Синода и благочестивый народ Грузинской церкви принять наши патриаршие молитвы.

В святом городе Иерусалиме, в марте. Ваш возлюбленный во Христе брат — Феофил III, Патриарх Иерусалимский», — говорится в соболезновании.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна