Патриарх Иерусалимский Феофил III направил письмо с соболезнованиями владыке Шио
19.03.2026 19:45
Патриарх Иерусалимский Феофил III направил соболезнование местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Сенакскому и Чхороцкуйскому Шио, в связи с кончиной Католикоса-Патриарха Илии II.
Как отмечается в письме, из-за военного кризиса Патриарх Иерусалимский не может лично присутствовать на церемонии похорон и направит своего представителя — архиепископа Андрианупольского, владыку Нектария.
«Мы от всего сердца выражаем соболезнования святой пастве и всей Грузинская православная церковь в связи с кончиной Его Святейшества и Блаженства. Его служение навсегда останется светлым и непреходящим примером.
Мы не можем лично присутствовать из-за военного кризиса и направляем в качестве нашего представителя Высокопреосвященнейшего архиепископа Андрианупольского, владыку Нектария, экзарха нашего Патриархата в Константинополе. Просим Ваше Святейшество, достойных членов Святого Синода и благочестивый народ Грузинской церкви принять наши патриаршие молитвы.
В святом городе Иерусалиме, в марте. Ваш возлюбленный во Христе брат — Феофил III, Патриарх Иерусалимский», — говорится в соболезновании.
