Крестники Патриарха проводят шествие в память об Илие II


19.03.2026   20:16


Крёстные Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхета-Тбилиси, митрополита Бичвинты и Цхум-Абхазии Илии II проводят шествие в память об Илие II.

Крёстные Патриарха и члены их семей собрались у станции метро «Авлабари», откуда направятся к кафедральному собору Святой Троицы.

Идея всеобщего крещения принадлежит Католикосу-Патриарху. Крёстными Илии II являются третьи и последующие дети в венчанных семьях. Первое всеобщее крещение состоялось в 2008 году.


