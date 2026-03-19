Крестники Патриарха проводят шествие в память об Илие II

19.03.2026 20:16





Крёстные Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхета-Тбилиси, митрополита Бичвинты и Цхум-Абхазии Илии II проводят шествие в память об Илие II.



Крёстные Патриарха и члены их семей собрались у станции метро «Авлабари», откуда направятся к кафедральному собору Святой Троицы.



Идея всеобщего крещения принадлежит Католикосу-Патриарху. Крёстными Илии II являются третьи и последующие дети в венчанных семьях. Первое всеобщее крещение состоялось в 2008 году.





