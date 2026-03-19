Гражданам Грузии будут выдавать лишь краткосрочные визы в США


19.03.2026   18:21


Гражданам Грузии, желающим посетить США, больше не будут выдавать 10-летние визы категории B1/B2 (туристические и деловые). Вместо этого в рамках программы визового депозита они смогут получить однократную визу сроком до трёх месяцев. Стоимость визового сбора при этом не изменится, пояснили в посольстве США в Грузии.

Обязательный денежный залог в размере 5, 10 или 15 тысяч долларов США возвращается заявителю при соблюдении условий визы. При этом его не нужно вносить заранее: инструкции по оплате выдаст консульский офицер после собеседования.


