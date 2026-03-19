Юкнявичене: Бидзина Иванишвили никогда не хотел вступления Грузии в ЕС

19.03.2026 18:13





Бидзина Иванишвили никогда не хотел вступления Грузии в Евросоюз, - заявила европарламентарий Раса Юкнявичене во время обсуждения в подкомитете по правам человека Европарламента вопросов прав человека в Грузии.



«Очень важен ответ на вопрос, почему это происходит в Грузии. Для нас также крайне важно извлечь уроки из опыта. Грузия не единственная страна, где произошел захват власти. Моя оценка такова: Бидзина Иванишвили никогда не хотел вступления Грузии в ЕС, с самых первых выборов, когда его партия победила в 2012 году. Именно поэтому он вернулся из России с миллиардами, чтобы изменить евроатлантический курс Грузии. Его цели и цели России, то есть Кремля, совпадают. Захват государственной власти и авторитарное правление – такое, как видим в Беларуси и России. Это не только успех Бидзины Иванишвили, но и успех Кремля в стране Восточного партнерства. Он и его партия манипулировали грузинским народом. Он публично говорил, что поддерживает Евросоюз, но на практике делал противоположное. Они смогли манипулировать и здесь, в Европарламенте и Еврокомиссии», - сказала Раса Юкнявичене.



По ее словам, «политика ЕС до выборов 2024 года, попытка сотрудничать с «Грузинской мечтой», возможно, была необходима, но неверна, как это видно сейчас».



«Это было неправильно, как и в случае Путина до 2022 года. Сейчас Еврокомиссия видит реальность. Это отражено в докладе комиссии за 2025 год. У меня много критики в адрес стран-членов. Они имеют силы изменить политику ЕС. Вопрос Грузии обсуждался министрами иностранных дел, и я надеюсь, что подход изменится, в частности, можно будет ввести санкции в отношении ответственных лиц. Помощью борющемуся грузинскому народу будет то, чтобы о нем не забыли», - отметила европарламентарий.





