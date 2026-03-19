В Хельсинкской комиссии призывают США к санкциям против властей Грузии после доклада ОБСЕ

19.03.2026 13:12





Члены Хельсинкской комиссии призывают власти США совместно со странами ЕС ввести санкции против грузинского правительства. Несколько представителей комиссии (сенатор Роджер Уикер (республиканец, Миссисипи), сопредседатель конгрессмен Джо Уилсон (республиканец, Южная Каролина), старший член сенатор Шелдон Уайтхаус (демократ, Род-Айленд), старший член конгрессмен Стив Коэн (демократ, Теннесси) и комиссар сенатор Джин Шахин (демократ, Нью-Гэмпшир)) выступили с заявлением после публикации доклада ОБСЕ в рамках «Московского механизма» по Грузии.



В заявлении отмечается, что «Московский механизм» позволяет государствам-участникам ОБСЕ создавать краткосрочные миссии по установлению фактов для рассмотрения конкретных проблем с правами человека в другой стране-участнице, что ОБСЕ опубликовала доклад, в котором описываются нарушения основных прав и свобод в Грузии со стороны правящей партии Грузинская мечта с весны 2024 года.



«Доклад ОБСЕ по «Московскому механизму» ясен: «Грузинская мечта» лишает грузинский народ его с трудом завоёванной свободы и превращает страну в изолированное авторитарное государство. Мы призываем официальных лиц США совместно с нашими европейскими партнёрами использовать санкции и другие доступные инструменты, чтобы добиться выполнения грузинскими властями рекомендаций этого доклада. Мы должны требовать освобождения всех политических заключённых, снятия политически мотивированных обвинений с оппозиционных политиков и отмены недемократических и несправедливых законов».



Доклад Московского механизма, опубликованный 10 марта 2026 года, описывает бесчеловечное обращение грузинских властей с протестующими, «политическими заключёнными и другими инакомыслящими». Основные выводы говорят:



О несправедливом преследовании протестующих: «…процессы против протестующих, как правило, проходят быстро и заканчиваются жёсткими санкциями, тогда как расследования в отношении тех, кто предположительно применял к ним насилие, включая силовые структуры, затягиваются».

О злоупотреблениях в отношении протестующих, политической оппозиции и журналистов: «Докладчик выявил устойчивую практику насилия и других злоупотреблений против протестующих, лидеров оппозиции и журналистов (в некоторых случаях уровень насилия, вероятно, достигает порога пыток), при почти полной безнаказанности виновных».

О запугивании журналистов: «Государственное телевидение участвует в кампаниях по дискредитации некоторых журналистов независимых СМИ. Есть сообщения о якобы гражданских группах, которые помогают полиции преследовать, запугивать и нападать на журналистов».





