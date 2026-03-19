Грузия продолжает получать соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха

19.03.2026 13:22





Мировые политические и религиозные лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



Ранее стало известно, что в воскресенье, 22 марта, на похороны в Тбилиси прибудет Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей. Информацию грузинским СМИ подтвердили в МИД Грузии.





Вселенский патриарх направил телеграмму соболезнования Священному синоду Грузинской православной церкви, отметив «отеческую любовь» Илии II к своему народу и подчеркнув, что в годы его долгого служения «были укреплены отношения между Церквами Константинополя и Грузии». Он также выразил молитвенные пожелания об упокоении усопшего и избрании «достойного преемника».



Архиепископ Тиранский и всей Албании Иоанн направил письмо местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири). В нём он назвал покойного Патриарха «возлюбленным братом и сослужителем» и отметил, что Илия II почти пять десятилетий управлял Церковью «с мудростью, терпением и глубокой верой». По его словам, в период советского давления Патриарх сыграл ключевую роль в возрождении церковной жизни.





Патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий Ефрем II в своём послании назвал Илию II «верным пастырем и мудрым управителем тайн Божиих», подчеркнув, что он вёл свою паству «с прозорливостью, смирением и апостольским мужеством» и стал примером стойкости и преданности Церкви.



Католикос всех армян Гарегин II отметил, что многолетнее служение Илии II стало «свидетельством силы веры и духовного руководства», а его понтификат ознаменовался возрождением церковной жизни в Грузии. Он подчеркнул, что Патриарх «с отеческой мудростью и любовью» направлял паству в трудные времена.





Патриарх Сербский Порфирий также выразил соболезнования, назвав Илию II «великим первоиерархом», который способствовал духовному обновлению и укреплению церковной жизни в сложных исторических условиях.



Соболезнования направили и политические лидеры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе выразил «искренние соболезнования православной церкви и грузинскому народу».



Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян назвал Илию II «опорой веры и источником мудрости для грузинского народа и государства».



Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова отметила вклад Патриарха в укрепление мира, солидарности и межрелигиозного диалога на Кавказе, а также в развитие дружественных отношений между народами.





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года – на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх умер в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур, который продлится до дня похорон включительно. Илия II будет похоронен в тбилисском кафедральном соборе Сиони 22 марта.





