Саакашвили: Прошу доставить меня на похороны Патриарха, как его друга, третьего президента Грузии


19.03.2026   14:53


Находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили просит доставить его на похороны Католикоса-Патриарха Грузии Илии II.

«Я попросил своего адвоката написать заявление с просьбой доставить меня на похороны Патриарха, как его друга, третьего президента Грузии», - написал Саакашвили в соцсети.

Напомним, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В Грузии в связи со смертью Илии II объявлен траур. Патриарх будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.


﻿
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
