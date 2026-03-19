Саакашвили: Прошу доставить меня на похороны Патриарха, как его друга, третьего президента Грузии

19.03.2026 14:53





Находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили просит доставить его на похороны Католикоса-Патриарха Грузии Илии II.



«Я попросил своего адвоката написать заявление с просьбой доставить меня на похороны Патриарха, как его друга, третьего президента Грузии», - написал Саакашвили в соцсети.



Напомним, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался в возрасте 93 лет. В Грузии в связи со смертью Илии II объявлен траур. Патриарх будет похоронен в Сионском соборе в воскресенье, 22 марта.





