Посольство США в Грузии объясняет правила программы «визового депозита»

19.03.2026 16:03





Посольство США в Грузии поясняет как будет действовать программа «визового депозита» Соединенных штатов. Со 2 апреля 2026 года граждане Грузии, соответствующие требованиям для виз категории B1/B2, должны будут внести депозит в размере до 15 000 долларов США.



«Во время собеседования офицер консульства сообщит заявителю, соответствует ли он визовым требованиям, и даст инструкции о том, как оплатить этот депозит.



Заявителям не следует пользоваться сторонними сайтами для оплаты депозита и не следует вносить его до тех пор, пока это не будет предписано консульским офицером.



Выдача виз B1/B2 гражданам Грузии будет невозможна до внесения депозита. Это требование действует независимо от места подачи заявления», — говорится в сообщении.



Напомним, согласно решению Государственного департамента США, со 2 апреля Грузия будет включена в список из 50 стран, гражданам которых для получения американской визы необходимо будет внести обязательный гарантийный депозит.



В этот список не входит ни одна из соседних стран Грузии.



Согласно новым правилам, заявителям на визы категорий B1 (деловые) и B2 (туристические) необходимо будет внести денежный депозит. Консул вправе установить сумму в размере 5 000, 10 000 или 15 000 долларов США.



Сумма определяется индивидуально во время собеседования. Депозит полностью возвращается владельцу, если он покинет США в срок, предусмотренный визой.





