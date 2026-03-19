В воскресенье состоится специальная литургия и службу проведет Вселенский патриарх

19.03.2026 13:04





протоиерей Теймураз Татарашвили.



По его словам, в воскресенье будет совершена особая литургия, и именно после литургии будет похоронен Святейший.



«Это поистине исходящая из сердца скорбь и огромная печаль, охватившая почти всех христиан. Смерть Католикоса-Патриарха Илии II, пастыря одной из Православных автокефальных Церквей, стала огромной скорбью и для различных автокефальных Церквей. Мы получили письма с соболезнованиями почти от всех автокефальных Церквей, и знаем, что в день похорон Его Святейшества Грузию посетят различные делегации. Почти подтверждено известие о визите в Грузию Его Святейшества архиепископа Константинопольского Варфоломея, который, разумеется, совершит молитву, связанную со службой за усопшего и проведет это православное богослужение. Одновременно прибудут и другие делегации из разных стран. Конкретный список, вероятно, будет опубликован и обнародован очень скоро.



Мы знаем, что это произойдет в воскресенье, когда будет совершена особая литургия. Воскресенье - четвертое воскресенье Великого поста, именно в этот день Его Святейшество будет погребен после литургии.



Сейчас в храме установлены определенные регуляции. Когда Его Святейшество только перевезли, вы, вероятно, видели, что поток людей был очень большой, а теперь в храме установлены определенные ограждения, установлены правила, входные ворота - а также, через какие ворота должны проходить люди. Все уже приведено в полный порядок», - сказал владыка.



На вопрос о том, кого страна ожидает в качестве гостей, которые отдадут дань уважения Илие II, владыка ответил, что сегодня несколько сложно приехать в Грузию из некоторых стран, и это может создать определенные препятствия, но конкретный список будет опубликован.





