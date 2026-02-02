Сотрудники МВД задержали в Батуми и Тбилиси четырех человек, разыскиваемых по "красному циркуляру"

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел задержали четырёх граждан Турецкой Республики, разыскиваемых по «красному циркуляру» за совершение тяжких преступлений.



По информации МВД, задержанные разыскивались правоохранительными органами Турецкой Республики по обвинениям в лишении свободы, разбое, умышленном убийстве, незаконном ношении оружия, умышленном причинении вреда здоровью, угрозах, нарушении правил безопасности дорожного движения, наркопреступлениях и подделке документов.



«В результате проведённых следственных мероприятий разыскиваемые лица были задержаны в разное время в Батуми и Тбилиси. В отношении задержанных проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры», — говорится в информации МВД.





