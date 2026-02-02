Цилосани: В результате этого объединения университет не потеряет себя

02.02.2026 13:50





«Объединение Тбилисского государственного университета и Технического университета Грузии будет иметь большое значение для преподавателей и академического круга», — заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.



По словам Цилосани, это инициатива, которая не имеет негативных сторон, и, вероятно, самой выигравшей и радующейся этой инициативе будет студенческая аудитория.



«В результате этого объединения университет не потеряет себя. Техническое направление станет одним из ключевых компонентов Технического университета, и, разумеется, все хорошие традиции, которые существовали в этом университете на протяжении столетия, будут полностью сохранены», — отметила Цилосани.



Для справки: министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе на брифинге сообщил, что Тбилисский государственный университет и Технический университет Грузии будут объединены. При этом объединённое высшее учебное заведение сохранит название Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили.





