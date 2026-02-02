Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Три человека задержаны по обвинению в изнасиловании девушки


02.02.2026   15:14


В Рустави полиция задержала трёх мужчин 29, 33 и 28 лет. Их обвиняют в незаконном лишении свободы и изнасиловании, совершённых группой лиц, сообщает МВД Грузии.

По данным следствия, один из задержанных вместе с двумя сообщниками силой посадил 19-летнюю девушку в автомобиль под предлогом женитьбы. Её увезли в муниципалитет Гардабани, где незаконно удерживали и подвергли сексуальному насилию.

Дело расследуется по статьям 143 (ч.3) и 137 (ч.1) УК Грузии. По этим статьям им грозит до 10 лет лишения свободы.


