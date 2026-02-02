Еврокомиссар О’Флаэрти призвал власти Грузии отозвать поправки в закон «О грантах»

Комиссар Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти отреагировал на намерение «Грузинской мечты» принять поправки к ряду законов, в том числе закон «О грантах», чем еще более ограничат возможность получать гранты неправительственными организациями и СМИ в Грузии.



О’Флаэрти обеспокоен предложенными поправками к 7-ми различным законам. Еврочиновник уверен, что их принятие вызовет значительные ограничения в отношении НПО в стране.



Еврокомиссар напоминает, что эти предложения несовместимы с обязательствами Грузии по международному праву гарантировать право на свободу ассоциаций.



«Я прошу парламент отклонить эти поправки и призываю власти подтвердить свою приверженность защите гражданского пространства и основных свобод», – заявил О’Флаэрти.



Еврокомиссар по правам человека указывает также на «неясные определения и чрезмерный контроль», отмечая, что поправки в закон «О грантах» подрывает общественную защиту интересов и участие в демократической жизни Грузии.



«Это определение является слишком широким и создает риск подвергнуть обычную и законную деятельность гражданского общества чрезмерному государственному контролю, что фактически подрывает общественную защиту интересов и участие в демократической жизни», – отметил О’Флаэрти.





Говоря о том, что поправки расширяют действие требования, вступившего в силу в апреле 2025 года, о предварительном одобрении иностранных грантов правительством, О’Флаэрти отмечает, что теперь это требование будет применяться к иностранным организациям, базирующимся также за границей, которые участвуют в деятельности, связанной с Грузией, а также к местным представительствам иностранных НПО.



О’Флаэрти указывает на отклонение от стандартов в области прав человека, подчеркивая, что эти изменения усиливают ряд ограничительных законов и положений, принятых с 2024 года, которые серьезно подорвали гражданское общество в Грузии.



«Как я недавно отметил, эти законы вызывают серьезные вопросы относительно их соответствия критериям законности, легитимности, необходимости и соразмерности, а также принципу недискриминации, закрепленному в статье 11(2) и статье 14 Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ).



Призыв к соблюдениюАктивное гражданское общество является краеугольным камнем любого демократического общества. Я призываю грузинские власти соблюдать свои обязательства по ЕКПЧ и другим документам в области прав человека.



Они должны гарантировать право на свободу объединений и положить конец всем формам преследования и запугивания правозащитников и представителей гражданского общества», – заявил Майкл О’Флаэрти.



Источник: SOVA

