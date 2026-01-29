Кая Каллас отреагировала на законодательные изменения, инициированные в Грузии

«Мы выступаем за права человека и фундаментальные свободы. Свобода прессы — одна из них», — заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.



Каллас задали вопрос: «Как Евросоюз может поддержать население Грузии, медиа и гражданское общество на фоне того, что в Грузии принимаются законы против неправительственных организаций, журналистов, СМИ и политиков?»



«Я ожидаю, что некоторые министры также поднимут этот вопрос. Как и прежде, мы выступаем за права человека и фундаментальные свободы, и свобода прессы — одна из них. Поэтому мы обязательно ожидаем, что предпримем шаги против тех, кто это осуществляет», — заявила Кая Каллас.



Для справки: 28 января лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия после заседания парламентского большинства заявил, что подготовлены несколько законодательных изменений. В частности, по словам Кирцхалия, в закон Грузии «О грантах» вносятся изменения, вводится уголовная ответственность, внешнее лоббирование становится наказуемым в уголовном порядке. Также подготовлены законодательные изменения в закон «О политических объединениях граждан» и в части публичной политической активности предпринимательских субъектов.







