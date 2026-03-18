Грузия объявляет национальный траур

18.03.2026 00:02









Напомним, что Католикос-Патриарх всей Грузии, Его Святейшество и Блаженство Грузия объявляет национальный траур. Согласно распоряжению правительства Грузии, государственные флаги на административных зданиях по всей стране будут приспущены до половины мачты.Напомним, что Католикос-Патриарх всей Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илия II скончался сегодня в возрасте 93 лет. Официальное сообщение сделал местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио (Муджири).





