Грузия объявляет национальный траур
18.03.2026 00:02
Грузия объявляет национальный траур. Согласно распоряжению правительства Грузии, государственные флаги на административных зданиях по всей стране будут приспущены до половины мачты.
Напомним, что Католикос-Патриарх всей Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илия II скончался сегодня в возрасте 93 лет. Официальное сообщение сделал местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио (Муджири).
