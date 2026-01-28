Россиянку обвинили в госизмене из-за переписки с волонтером из Тбилиси

28.01.2026 14:07





43-летнюю жительницу Курской области Светлану Толкачеву арестовали по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ) из-за переписки с волонтером из Тбилиси. Об этом сообщил российский проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».



По информации правозащитников, в первый раз женщину задержали в мае 2025 года «в целях установления обстоятельств возможной противоправной деятельности лиц, причастных к финансированию терроризма». На неё составили протокол о том, что она в ходе опроса выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять требования сотрудников курского УФСБ. Толкачёвой назначили 12 суток ареста.



Во время отбывания административного ареста, по данным «Мемориала», её вывезли из спецприёмника домой.



«Наш источник сообщает, что сотрудники ФСБ Станислав Баздырев и Александр Горлов пытали Толкачёву электричеством. Она вынуждена была, не читая, подписать протокол допроса. В её телефоне восстановили переписку с волонтёром Алексеем Лебедевым, которую в дальнейшем использовали для фабрикации дела. После этих «оперативных мероприятий» у женщины в телефоне появились изображения свастики и эмблема «Азова», которых раньше там не было», – говорится в сообщении.



27 мая 2025 года Толкачёва освободилась из спецприёмника. По данным «Мемориала», в течение семи месяцев до момента задержания по уголовному делу силовики вели за ней наружное наблюдение, а 25 декабря задержали и отправили в СИЗО по обвинению в госизмене.



Правозащитники рассказывают, что Толкачёва с лета 2022 года донатила организации Volunteers.Tbilisi. В 2023 году она хотела приехать в Грузию, чтобы стать волонтёром, но из-за онкологического заболевания не смогла это сделать.



Команда Volunteers.Tbilisi с марта 2022 года начала оказывать помощь пострадавшим от войны. Недавно в организации сообщили, что завершают выдачу гуманитарной помощи и деятельность в Грузии, сохраняя только консультационное направление. Решение «связано с изменившимся контекстом, ресурсами команды и заботой о безопасности».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





