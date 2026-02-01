Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Джо Уилсон: Отключение идентификационной системы является соучастием в военных преступлениях


01.02.2026   21:11


В то время как украинцы борются за жизнь, появляются новые сообщения о том, как марионеточный режим Иванишвили превращает грузинские порты в игровую площадку «теневого флота» Путина, - об этом в соцсети написал американский конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).

Джо Уилсон поделился в соцсети статьей объединения журналистов-расследователей «Аи, факт», в которой говорится, что «несколько кораблей российского «теневого флота» иногда также посещают грузинские порты».

«Возмутительно! В то время как украинцы борются за жизнь, появляются новые сообщения о том, как марионеточный режим Иванишвили превращает грузинские порты в игровую площадку « теневого флота» Путина. Отключение идентификационной системы для перевозки кровавой нефти является соучастием в военных преступлениях», - написал Уилсон в Х.


