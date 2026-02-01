|
Глава МВД наградил сотрудников Агентства по оказанию услуг
01.02.2026 13:21
Министр внутренних дел Гека Геладзе вместе с заместителем министра Георгием Сахокия принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 19-летию создания Агентства по оказанию услуг Министерства внутренних дел, которое состоялось в Центральном отделении Рустави.
Министр поздравил сотрудников агентства с днем создания службы и поблагодарил их за многолетнюю плодотворную работу. Гека Геладзе подчеркнул важную роль агентства по оказанию услуг в обеспечении граждан необходимыми услугами.
Директор агентства по оказанию услуг Георгий Гунцадзе рассказал о деятельности агентства и текущих проектах.
Министр внутренних дел наградил сотрудников агентства «Благодарственными грамотами» за образцовое исполнение служебных обязанностей.
