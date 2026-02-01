Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД наградил сотрудников Агентства по оказанию услуг


01.02.2026   13:21


Министр внутренних дел Гека Геладзе вместе с заместителем министра Георгием Сахокия принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 19-летию создания Агентства по оказанию услуг Министерства внутренних дел, которое состоялось в Центральном отделении Рустави.

Министр поздравил сотрудников агентства с днем ​​создания службы и поблагодарил их за многолетнюю плодотворную работу. Гека Геладзе подчеркнул важную роль агентства по оказанию услуг в обеспечении граждан необходимыми услугами.

Директор агентства по оказанию услуг Георгий Гунцадзе рассказал о деятельности агентства и текущих проектах.

Министр внутренних дел наградил сотрудников агентства «Благодарственными грамотами» за образцовое исполнение служебных обязанностей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна