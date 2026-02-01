В Аджарии полиция изъяла крупную партию наркотиков

01.02.2026 11:44





Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии арестовали гражданина Российской Федерации М.А., 1999 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении особо крупного количества наркотических средств и содействии их незаконной сбыту.



В ходе личного обыска задержанного в Батуми, а также в рамках следственного эксперимента, в качестве вещественных доказательств сотрудники правоохранительных органов изъяли в одном из мест особо крупное количество наркотического средства «Метадон», приготовленного для продажи.



В жилище задержанного также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков.



Ведет расследование по статьям 260 и 19-260 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





