Владимир Зеленский назначил послом Украины в Грузии Михаила Бродовича

27.01.2026 11:07





Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии, - об этом говорится в указе президента Украины.



«Назначить Михаила Бродовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии», - говорится в указе.



По сводкам местных СМИ, Михаил Бродович находится на дипломатической службе МИД Украины с 1996 года. В 2015–2022гг. он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словении.





