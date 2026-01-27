Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Владимир Зеленский назначил послом Украины в Грузии Михаила Бродовича


27.01.2026   11:07


Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Грузии, - об этом говорится в указе президента Украины.

«Назначить Михаила Бродовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии», - говорится в указе.

По сводкам местных СМИ, Михаил Бродович находится на дипломатической службе МИД Украины с 1996 года. В 2015–2022гг. он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словении.


