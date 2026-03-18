Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Марнеули отменены все мероприятия, связанные с Новруз-Байрамом и Рамазан-Байрамом


18.03.2026   18:43


Муниципалитет Марнеули отменил все мероприятия, связанные с «Новруз-Байрам» и «Рамазан-Байрам» в связи с кончиной Илии II. Об этом муниципалитет сообщил в соцсети.

«Самоуправление муниципалитета Марнеули выражает глубокое сожаление в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшества и Блаженства Илии II и сообщает, что все мероприятия, связанные с «Новруз-Байрам» и «Рамазан-Байрам», отменены», — говорится в информации мэрии муниципалитета Марнеули.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна