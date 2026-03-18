В Марнеули отменены все мероприятия, связанные с Новруз-Байрамом и Рамазан-Байрамом

18.03.2026 18:43





Муниципалитет Марнеули отменил все мероприятия, связанные с «Новруз-Байрам» и «Рамазан-Байрам» в связи с кончиной Илии II. Об этом муниципалитет сообщил в соцсети.



«Самоуправление муниципалитета Марнеули выражает глубокое сожаление в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его Святейшества и Блаженства Илии II и сообщает, что все мероприятия, связанные с «Новруз-Байрам» и «Рамазан-Байрам», отменены», — говорится в информации мэрии муниципалитета Марнеули.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





