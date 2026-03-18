Иванишвили и члены правительства и «Мечты» находятся на гражданской панихиде Патриарха


18.03.2026   20:12


Бидзина Иванишвили, почетный председатель «Грузинской мечты», прибыл в собор Самеба (Святой Троицы) вместе со своей супругой Екатериной Хведелидзе, где проходит гражданская панихида Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.

В Самеба присутствуют и представители правительства и парламента — в том числе премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, шестой президент Михаил Кавелашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также другие члены кабинета министров и депутаты парламента.


Отметим, гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго уже перенесли из здания Патриархии Грузии в кафедральный собор Самеба — Святой Троицы.

18 марта на заседании Священного Синода было решено, что на основании желания усопшего, он будет погребен в кафедральном соборе Сиони.

Также состоялось заседание комиссии, состоящей из представителей духовенства и правительства, на котором обсуждались организационные вопросы похорон патриарха — Илиа Второй будет похоронен 22 марта.


