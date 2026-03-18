Гарегин II: понтификат Патриарха Илии II был отмечен возрождением духовной жизни в Грузии


18.03.2026   20:16


Католикос всех армян Гарегин II, от имени Высшего Духовного Совета Армянской Апостольской Святой Церкви, Конгрегации Первопрестольного Эчмиадзина и верующих выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии Второго.

«Многолетнее папское служение Его Святейшества Католикоса-Патриарха Илии II стало свидетельством силы веры и духовно преданного руководства. Его понтификат был отмечен возрождением духовной жизни в Грузии, укреплением и оживлением церковной жизни. В трудные времена блаженной памяти Патриарх руководил своей верной паствой с отеческой мудростью и любовью, твердо отстаивая миссию Святой Церкви Грузии», — говорится в соболезновании Католикоса всех армян.

Гарегин II попросил у Бога утешения духовенства Грузинской Православной Церкви и дружественного грузинского народа, выразив надежду, что память о Патриархе навсегда останется светлой в сердцах и станет источником вдохновения для будущих поколений.


