Началось траурное шествие к собору Святой Троицы

18.03.2026 18:23





Началось траурное шествие в направлении кафедрального собора Святой Троицы.



Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II перенесут из Патриархии в кафедральный собор Святой Троицы траурным шествием.



В кафедральном соборе Святой Троицы с сегодняшнего дня и до дня похорон будут проходить гражданские панихиды.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.



В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Католикоса-Патриарха всея Грузии похоронят 22 марта в Сионском соборе.





