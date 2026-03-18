Началось траурное шествие к собору Святой Троицы
18.03.2026 18:23
Началось траурное шествие в направлении кафедрального собора Святой Троицы.
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II перенесут из Патриархии в кафедральный собор Святой Троицы траурным шествием.
В кафедральном соборе Святой Троицы с сегодняшнего дня и до дня похорон будут проходить гражданские панихиды.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет.
В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур. Католикоса-Патриарха всея Грузии похоронят 22 марта в Сионском соборе.
