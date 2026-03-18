Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вселенский Патриарх Варфоломей: Да будет вечна память Илии II


18.03.2026   19:59


Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей в Патриаршем соборе Святого Георгия отслужил заупокойную службу в память о блаженнопочившем Патриархе Грузии Илие II.

В письме, направленном Священному Синоду Грузинской Церкви, Вселенский Патриарх Варфоломей выразил сердечные соболезнования от лица Вселенского Патриархата и лично от себя в связи со смертью почившего Католикоса-Патриарха Грузинской Церкви Его Святейшества Илии II.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна