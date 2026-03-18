Вселенский Патриарх Варфоломей: Да будет вечна память Илии II

Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей в Патриаршем соборе Святого Георгия отслужил заупокойную службу в память о блаженнопочившем Патриархе Грузии Илие II.



В письме, направленном Священному Синоду Грузинской Церкви, Вселенский Патриарх Варфоломей выразил сердечные соболезнования от лица Вселенского Патриархата и лично от себя в связи со смертью почившего Католикоса-Патриарха Грузинской Церкви Его Святейшества Илии II.





