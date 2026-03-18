Тело Илии II перенесено в Троицкий кафедральный собор
18.03.2026 19:53
Тело Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилисского, митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского, великого владыку и Отца нашего Илии II перенесли для прощания в кафедральный собор Святой Троицы.
В течение ближайших дней в Троицком кафедральном соборе будет проходить гражданская панихида, а в воскресенье, 22 марта, Патриарха похоронят в Сионском соборе.
Верующие собирались в кафедральном соборе Троицы на протяжении всего дня.
Напомним, что Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилисский, митрополит Пицундский и Цхум-Абхазский, великий владыка и Отец наш Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи с его кончиной в Грузии объявлен траур.
