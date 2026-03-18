Священный синод: Любовь к патриарху должна быть проявлена в исполнении его многолетнего завета

18.03.2026 19:56





У нас есть надежда, что молитва Илии II вновь укрепит нас духовно и просветит наш ум, чтобы мы продолжили движение по пути, проложенному им, и в ближайшем будущем достигли объединения и возрождения страны, - говорится в постановлении Священного синода, которое на брифинге в Патриархии огласил митрополит Тао-Кларджетский Теодоре.



В постановлении Священный синод обращается к обществу с призывом проявить любовь к Патриарху через исполнение его многолетних наставлений - в исповеди грехов, прощении друг друга и примирении.



Митрополит Теодоре подчеркнул, что «возрождение любви Христовой позволит нам утвердить в стране мирное сосуществование и объединение общества».



В постановлении отмечается, что любовь и забота Его Святейшества распространяется на каждого гражданина Грузии, независимо от вероисповедания или этнической принадлежности - он истинно был, есть и будет Отцом Грузии.



Обращение Священного синода Грузинской церкви ко всем гражданам Грузии:



«Жители страны и соотечественники, проживающие за её пределами, мы выражаем вам соболезнования в связи с кончиной Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилисского, митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского, великого владыки и Отца нашего Илии II. Его Святейшество проявлял любовь и заботу о каждом гражданине Грузии, независимо от вероисповедания или этнической принадлежности, он по-настоящему был, есть и будет Отцом Грузии. В письмах с соболезнованиями, поступивших из-за рубежа, отмечается, что он стал утратой не только для Грузии, но и для всего христианского мира и всего человечества.



По воле Божией кончина нашего Патриарха произошла в Великий пост, в неделю поклонения Кресту, что ещё раз указывает на его мученическую жизнь. Апостольская деятельность Его Святейшества, направленная на возвращение народа, отдалённого от Бога, к вере, была возможна только через полное самоотвержение во имя Бога и Отечества. Наряду с великой любовью Католикос-Патриарх отличался Божьей смиренностью и мудростью. В течение 49 лет он вёл нашу страну по тонкому мосту и спас её от множества бед.



В эти минуты глубокой скорби мы также сохраняем веру, что Святейшество предстало перед Богом праведным, и Господь дарует его душе место света, место покоя и место вечного упокоения праведников. У нас есть надежда, что его молитва вновь укрепит нас духовно и просветит наш ум, чтобы мы продолжили движение по пути, проложенному им, и в ближайшем будущем достигли объединения и возрождения страны. Сегодня наша любовь к Патриарху должна проявляться в исполнении его многолетних наставлений - прежде всего в признании своих грехов перед Богом и ближними, в прощении и примирении. Через возрождение любви через Христа мы сможем утвердить в стране мирное сосуществование и объединение общества. Продолжим движение по пути, проложенному нашими предками, где неоценима историческая роль Католикоса-Патриарха Грузии. Пусть Господь упокоит недавно усопшего Отца нашего Илию и дарует ему Царство Небесное. Аминь», - заявил митрополит Теодоре.





