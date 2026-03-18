Правительственная комиссия займется организацией похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии
18.03.2026 18:13
Дни траура в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II продлятся до дня похорон включительно. Об этом сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
По данным ведомства, по вопросам организации похорон Патриарха в Администрации правительства прошло рабочее совещание.
«По вопросам организации похорон Католикоса-Патриарха всей Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилисского, митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского Илии II в Администрации правительства прошло рабочее совещание, в котором приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Президент Михаил Кавелашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, директор Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе, руководитель Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе и члены кабинета министров.
На совещании было отмечено, что будет создана государственная комиссия, которая займется организационными вопросами похорон Патриарха. Также представители власти примут участие в работе комиссии при Патриархии.
В связи с кончиной Патриарха в Грузии объявлен траур. Дни траура продолжаются до дня похорон включительно», - говорится в заявлении.
Напомним, что Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II скончался в возрасте 93 лет. В связи с его смертью в Грузии объявлен траур.
