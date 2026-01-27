Зеленский ожидает вступления Украины в Евросоюз в 2027 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает вступления Украины в Евросоюз в следующем году. Об этом Зеленский написал в социальной сети после разговора с канцлером Австрии Кристианом Штокером.



Как отметил президент Украины, в ходе беседы с канцлером Австрии обсуждалась энергетическая ситуация в Украине.



«Во время разговора с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером мы обсудили текущую энергетическую ситуацию в Украине. Россия ежедневно наносит удары по энергетической инфраструктуре, стремясь оставить украинцев без света и отопления. Очень важно, чтобы партнёры реагировали на это. Поэтому мы высоко ценим то, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора. Спасибо. Мы также обсудили другие способы поддержки нашей энергетической системы», — написал Владимир Зеленский.



По словам президента Украины, в разговоре со Штокером он вновь выразил надежду на поддержку партнёров, чтобы вступление Украины в ЕС состоялось в конкретные сроки — в 2027 году.



«Также я проинформировал его о трёхсторонних встречах делегаций Украины, США и России, которые прошли на прошлой неделе в Эмиратах. В первую очередь мы обсуждали военные вопросы, а также говорили о гарантиях безопасности. Вступление Украины в Европейский союз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Совместная сила Европы возможна, в том числе благодаря вкладу Украины в безопасность, технологии и экономику. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 годе — и ожидаем поддержки нашей позиции со стороны партнёров. Я пригласил господина канцлера посетить Украину, чтобы продолжить наш диалог уже в рамках личной встречи», — написал Владимир Зеленский.





