Маргус Цахкна: Очень печально то, что происходит с грузинским народом
29.01.2026 12:40
«Очень печально то, что происходит с грузинским народом», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По его словам, необходимо усилить давление на режим, и этот вопрос должен быть рассмотрен.
«Очень печально то, что происходит с грузинским народом. Необходимо больше давления на этот режим. Мы должны рассмотреть этот вопрос. Эстония всегда поддерживала грузинский народ, и также мы вводили различные ограничения и запреты в отношении разных лидеров этого режима», — заявил Маргус Цахкна.
В свою очередь лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия заявил, что в закон Грузии «О грантах» вносятся изменения. По его словам, вводится уголовная ответственность, уточняется определение грантов, а также внешний лоббизм будет подлежать уголовному наказанию.
