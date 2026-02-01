|
Один человек задержан по обвинению в умышленном убийстве
01.02.2026 11:50
Сотрудники Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали Б.Б., 1990 года рождения, по обвинению в умышленном убийстве.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый, родившийся в Тбилиси в 1971 году, во время ссоры нанес смертельные травмы В.Л., также 1971 года рождения, тупым предметом.
В результате преследования сотрудники правоохранительных органов вскоре после инцидента арестовали Б.Б., обвиняемого в убийстве.
Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет.
