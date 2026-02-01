Министр образования пояснил принцип слияния ТГУ с ГТУ

Главная цель реформы [образования] – исходя из требований рынка обеспечить в государственных университетах необходимые профессии, развивать и улучшать качество в соответствующих направлениях, что позволит выпускникам быть конкурентоспособными и соответствовать требованиям рынка, а также облегчить поиск работы и трудоустройство в высокооплачиваемых направлениях, - заявил министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.



По его словам, утвержденная правительством национальная концепция высшего образования направлена ​​на повышение качества в государственных высших учебных заведениях.



Миканадзе заявил, что после объединения Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов все программы будут детально изучены, а там, где будут обнаружены схожие программы, они будут сверены как единый компонент, и человеческие ресурсы будут максимально распределены так, чтобы ни один представитель академического персонала из этих университетов не остался вне его.



«Межведомственная комиссия работала над этим вопросом девять месяцев, а документ, публично представленный премьером, подлежал неоднократным обсуждениям с целевыми группами. Только после этого он был утвержден. Главная цель этой реформы - исходя из требований рынка обеспечить в государственных университетах соответствующие профессии, развивать и улучшать качество в соответствующих направлениях, что позволит выпускникам быть конкурентоспособными и соответствовать требованиям рынка, а также облегчить поиск работы и трудоустройство в высокооплачиваемых направлениях. Одна из главных целей этой концепции, это координация, концентрирование и объединение человеческих и материально-технических ресурсов. Это особенно касается двух хабов, которые будут сформированы в результате реализации концепции - это Тбилиси и Кутаиси, где будет соблюдаться принцип «один факультет в одном городе», и исходя из этого принципа должны произойти объединение человеческих и материально-технических ресурсов конкретных государственных университетов для сверки программ, обеспечения кадрами и улучшения качества.



Этому принципу служит решение о том, что на основе реорганизации должны объединиться два крупнейших, флагманских государственных университета - Тбилисский госуниверситет и Грузинский технический университет. С этой целью мы запланировали, что процессы, которые будут происходить после соответствующих поправок к закону, обеспечат детальное изучение всех программ, и там, где у нас схожие программы между этими университетами, они будут сведены как единый компонент, а также будет максимальное распределение человеческих ресурсов, чтобы ни один представитель академического состава этого университета не остался вне его, чтобы они продолжили свою деятельность как в образовательном, так и в научно-исследовательском направлениях», - сказал Гиви Миканадзе.



Как отметил Миканадзе, планируется формирование позиции ведущего профессора, который будет выбран в последующие месяцы на основе конкретных критериев на основе открытого публичного конкурса, а также будет отбирать руководящих профессоров по конкретным направлениям.



Что касается процесса реорганизации, Миканадзе заявил, что после внесения поправок в закон и возможности проведения реорганизации, по распоряжению министра будет создан временный руководящий орган - Совет, в котором на паритетной основе, с равными полномочиями будут представлены представители как Тбилисского государственного, так и Грузинского технического университетов.





