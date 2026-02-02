Профессора факультета социальных и политических наук ТГУ не поддерживают идею объединения вуза с ГТУ

«Ни один из 62 профессоров не поддерживает идею объединения университетов» — профессора факультета социальных и политических наук ТГУ



Профессора факультета социальных и политических наук Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили распространили совместное заявление в связи с объединением ТГУ и Грузинского технического университета.



- Согласно результатам тайного опроса, проведённого 31 января 2026 года, ни один из 62 профессоров факультета не поддержал идею объединения университетов.



- На основании опроса профессора опубликовали открытое письмо, к которому может присоединиться любой представитель университетского сообщества, разделяющий его позицию. Список подписантов остаётся открытым.



В заявлении подчёркивается, что Тбилисский государственный университет рассматривается не только как образовательное учреждение, но и как часть национальной идентичности и академического наследия страны.



Профессора требуют:

• приостановить любые поспешные и фундаментальные изменения, связанные со статусом и структурой университета;

• начать широкие публичные консультации и обсуждение с академическим сообществом.



Ранее, 29 января, министр образования от партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе сообщил о решении объединить ТГУ и Грузинский технический университет. По его словам, объединение должно усилить академический и научный потенциал ТГУ на региональном уровне.



В рамках реформы планируется создание временного органа управления — Совета, а также назначение исполняющих обязанности ректора и проректоров для проведения реорганизации. Дополнительно предполагается введение академической должности ведущего профессора.



Против объединения выступает часть преподавателей и студентов как ТГУ, так и Грузинского технического университета. У университетов уже несколько дней проходят акции протеста.





